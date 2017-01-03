Eskişehir'de Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çerçevesinde öğretmenlere yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı.



Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, 13 tutuklu ve 12 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.



Kameralarla 2 farklı açıdan kayıt altına alınan duruşmada savunma yapan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları kabul etmezken, tahliye ve beraatlerini istedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Osman Ekiz, geçmiş dönemlerde "cemaatin" çeşitli sohbetlerine katıldığını ancak özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra fikirlerinin değiştiğini söyledi.



Ekiz, 2014 yılında FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Eskişehir Eğitimciler Derneği'ndeki bir sohbette bulunduğunu belirterek, "2014 yılındaki toplantıda dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün sıradan biri olmadığı ve dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Ben bu konuşmadan 'darbe' iması çıkardım. Söz konusu toplantıda burada sanık olarak bulunan bazı kişiler de vardı. Daha sonraki dönemde bağımı kopardım." dedi.



"Öğretmeni, 'Yanlış yapıyorsunuz' dediği için işten attılar"



Diğer tanık Cemal Öztürk ise kendisinin de bir dönem bu yapının içinde olduğunu belirterek, sanıkların her şeyi inkar ettiğini söyledi.



Tanık Öztürk, şöyle devam etti:



"Burada yargılananların çoğunu tanıyorum. Daha önceleri toplantılarına katıldım. Toplantılarda öğrenciler için burs, kurban bağışı ve yardımlaşmalar konuşuluyordu. 17-25 Aralık sürecinden sonraki dönemde yapılan toplantılarda, toplantı konuları siyasileşmeye başladı ve bizden yolsuzlukla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmamız istendi. Ben sorgulayan bir insan olduğum için bu yapıyla ilişkilerimi kestim. Samanyolu okullarında çalışan bir öğretmeni, 'Yanlış yapıyorsunuz' dediği için işten attılar. Bu yapı, sorgulayan ve kendilerini eleştirenleri sevmiyordu. Çocuklarım bunların okullarında okuyordu. Okullarda eğitim dışında siyaset yapılmaya başlandığında çocuğumun kaydını sildirdim."



Tutuklu sanıklardan 5'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Mart'a erteledi.