Eski Yargıtay Üyesi Büken Vefat Etti

Eski Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Üyesi Yaşar Büken vefat etti.



Yargıtay Birinci Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 80 yaşında hayatını kaybeden Büken'in cenazesi, bugün Yargıtayda düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında toprağa verilecek.



Avanos'ta 1937'de dünyaya gelen Büken, Kayseri Lisesini bitirdi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



Ankara Hakim adayı olarak mesleğe başlayan Büken, sırasıyla Karakoçan Hakim Yardımcılığı, Çayıralan, Erbaa ve Kayseri Ceza Hakimliği ve Yenimahalle Hakimliği ile Yüksek Hakimler Kurulu Tetkik Hakemliği, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.



Yargıtay üyeliğine 1995'te seçilen Büken, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Üyesiyken 2002'de emekli oldu.