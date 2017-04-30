Eski Köy Okulu Izci Evine Dönüştürüldü

Ordu'da yaklaşık 10 yıl önce öğrencilerin az olması nedeniyle kapatılan köy okulu, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle onarılarak izci evine dönüştürüldü.



Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki ilkokul, taşımalı eğitimle birlikte kapatılma kararı alındı. Daha sonra bakımsızlık nedeniyle çatısı delinen, sıvaları dökülen ve camları kırılan okul binasının, izci evine dönüştürülmeye karar verildi.



Bunun üzerine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ulubey Belediyesi öncülüğünde hazırlanan projeyle köy okulu Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteğiyle onarılarak izci evine dönüştürüldü.



Yaklaşık bir yılda tamir edilerek kullanıma hazır hale getirilen bina, Ordu'daki izcilere de hizmet vermeye başladı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, izci evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'daki izci kulüplerinin kendilerine bir izci evi talebinde bulunduklarını belirterek, kapanan eski köy okulunu onararak 19 ilçedeki izci kulüplerine ev sahipliği yapabilecek konuma getirdiklerini söyledi.



Kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür eden Genç, "Bakanlığımızın verdiği destekle buranın bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca Sayın Valimizin girişimleriyle de FETÖ bağlantısı sebebiyle kapanan yurttan alınan malzemelerle binanın içerisini tamamladık. Ulubey Belediyesi ise izci evinin altyapısı ve çevre düzenlemesini tamamladı. Sayın Belediye Başkanımız İsa Türkcan'a da çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



Genç, Ordu'daki izci kulüplerinin buraya gelerek kamp yapabileceklerine dikkati çekerek, izci gençlere ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.



İlerleyen süreçte bu izci evinin ve bulunduğu alanın cazibe merkezi olacağını düşündüğünü belirten Genç, "Belki de çevre illerden buraya kamp yapacak izciler gelecek." ifadesini kullandı.



Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ise adeta harabeye dönen eski okulu yeniden hizmete sunmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



İzciler memnun



İzci evinin açılmasının mutluluğunu yaşayan izcilerden Umutcan Mustafa Kabal, böyle bir evin açılmasının kendileri için çok iyi olduğunu söyledi.



Emeği geçenlere teşekkür eden Kabal, artık gönül rahatlığıyla buraya gelerek kamp yapabileceklerini belirtti.



Kabal, disiplin yönünden çok katkılarını gördükleri izciliği herkese önerdiklerini de tavsiye etti.



Saliha Nur Pözgez ise izciliğin kendilerine kazandırdığı en önemli şeyin dostluk olduğunu vurgulayarak, "Ordu'da da izci evi noktasında eksiğimiz vardı. Bugün bu eksik giderilmiş oldu. Başta Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç olmak üzere herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.