Eşini Öldürüp, Sevgilisini Yaralayan Kocaya 34.5 Yıl Hapis

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki evini terk edip Eskişehir'e kaçan eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut'u tabancayla öldürüp, sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan Aktar'ı da yaralayan 28 yaşındaki Ümit Bulut, 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 30 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Tesisatçılık yapan Ümit Bulut, 15 Ekim 2015 tarihinde Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki evini terk edip sevgilisi Ramazan Aktar ile kaçan eşi Gamze Bulut'un Eskişehir'de olduğunu öğrendi. Eskişehir'e gelen Ümit Bulut, Çamlıca Mahallesi Arık Sokak'taki apartmanda oturan Gamze Bulut'u evde tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı mahallede, Gamze Bulut'un sevgilisi Ramazan Aktar'ı garsonluk yaptığı kahvenin hane önünde tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Ümit Bulut, otomobille kaçarken kent çıkışında polis ekiplerince yakalandı. Bulut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ümit Bulut hakkında eşi Gizem Bulut'u öldürmek, eşinin sevgilisi Ramazan Aktar'ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bulut'un yargılanmasına bugün davam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ümit Bulut, avukatlar ve Eskişehir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı.



Pişman olduğunu söyleyen Ümit Bulut savunmasında "Olayı tasarlayarak işlemiş değilim. Olay günü eşimle barışmak ve evliliğimi kurtarmak için Eskişehir'de gelmiştim. Ancak eşim bana hakaret edince korkutmak için ateş ettim. Amacım eşimi öldürmek değildi. Daha sonra yine konuşmak için Ramazan Aktar'ın yanına gittim. Ramazan elini beline götürünce silah çekeceğini düşündüm ve 2 el ateş ettim. Çok pişmanım" dedi.



Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Ümit Bulut'u, eşi Gizem Bulut'u öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ardından olayda tahrik olduğuna kanaat getirerek cezayı 20 yıla indirdi. Mahkeme heyeti Ümit Bulut'u ayrıca, Ramazan Aktar'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 6, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 34 yıl 6 ay hapisle cezası verilen Ümit Bulut, jandarmalar tarafından tekrar Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.



- Eskişehir