Eşini Hayvanları Sulamaya Gönderip, İntihar Etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 69 yaşındaki Bilal Deveci, eşini hayvanları sulama gönderdikten sonra evinin bahçesindeki ağaca bağladığı iple intihar etti.



Yalıçiftlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan iki çocuk, iki torun sahibi Bilal Deveci, bugün saat 16.00 sıralarında komşusu tarafından evinin baçesinde iple ağaca asılı ölü bulundu. Komşu durumu, "Babanla ilgili bir durum var" diyerek, Deveci'nin oğluna bildirdi. Ardından da jandarmayı ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deveci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Psikolojik sorunları nedeniyle 2 yıldır tedavi gördüğü belirlenen Deveci'nin intihar etmeden 2 saat önce eşini hayvanlarını sulamaya gönderdiği öğrenildi.



Deveci'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Deveci'nin cesedi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma Deveci'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla