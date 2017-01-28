Erzurum Tarih Derneği, ETÜ bünyesinde Erzurum Şehir Arşivi'nin kurulması münasebetiyle, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt kurulacak olan şehir arşivinin şehrimize ve araştırmacılarımıza büyük katkılarının olacağını dile getirdi. - ERZURUM
Erzurum Tarih Derneği'nden Etü'ye Ziyaret
Erzurum Tarih Derneği, ETÜ bünyesinde Erzurum Şehir Arşivi’nin kurulması münasebetiyle, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’ya tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulundu.
Erzurum Tarih Derneği, ETÜ bünyesinde Erzurum Şehir Arşivi'nin kurulması münasebetiyle, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulundu.