Erzincan'da Terörist Barınaklarına Jandarmadan Operasyon

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınaklarına operasyon düzenlendi.



Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemah ilçesi Dereköy köyü sınırları içerisindeki Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla geniş çaplı bir operasyon icra edildi.



Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında jandarma komando timleri ile güvenlik korucularından oluşan karma birliklerce ortalama 2 bin 500 metre rakımda, zor arazi, hava ve iklim şartlarında yer yer derinliği bin metreyi bulan sarp ve kayalık arazi kesiminde yapılan operasyon büyük bir başarı ile icra edilmiştir" denildi. - ERZİNCAN