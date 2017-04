Erü'de 'Yaşama Sevinci' Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) tarafından 'Yaşama Sevinci' konulu seminer düzenlendi.



Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, konuşmacı olarak katıldı.



ERREM Müdürü Atak,toplumun büyük çoğunluğunun kendini değersiz hissettiğini söyledi.



Atak, "Depresyon, kişinin hayattan keyif alamaması, her şeye olumsuz bakması, kendini suçlaması ve geçmişteki hatalarından dolayı sürekli vicdan azabı çekmesidir. Daha ötesi kendini değersiz, hiçbir şeye gücü yetmeyen biri gibi hissetmesidir. Bu değersizlik hissi de toplumun çoğunluğunun yaşadığı bir durumdur. İşte bütün bu belirtiler sonucunda kişide oluşan, psikiyatride anhedomi dediğimiz genel mutsuzluk haline depresyon diyoruz. Bir diğeri ise, sürekli gerginlik ve kaygı haline neden olan anksiyete bozukluğudur. Kişi bu durumda başına her an kötü bir şey gelecekmiş gibi hisseder ve olayları hep olumsuz tarafından değerlendirir. Başarılı olsa bile acaba sonrasında başıma ne gelecek diye düşünür" dedi.



Hayatımıza engel gibi görünen şeylerin aslında hayatımızı kolaylaştırdığını kaydeden Atak, "İsveç'te yaklaşık 4 bin 900 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre; bağ, bahçe ve basit ev işleriyle uğraşan insanların herhangi bir şeyle uğraşmayan insanlara göre yüzde 30 daha uzun ömürlü olduğu belirlenmiştir. Yine bu tür işlerle uğraşan kişilerde kalp krizi yaşama riski, diğer insanlara göre yüzde 20 daha düşüktür. 1,5 milyon insan üzerinde yapılan bir diğer araştırmada ise,çocuk sahibi olan insanların, çocuk sahibi olmayanlara göre daha sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu saptanmıştır. Hatta çocuk sayısı arttıkça sağlıklılık oranı da artıyor.2013 yılında bir gazetede yayınlanan araştırmada ise çocuğu olmayan bireylerde nezle hastalığı çocuklu ailelere göre daha yüksek çıkmıştır. Yani çocuğu olan bireylerin nezleye yakalanma ihtimalleri daha düşüktür. Dolayısıyla hayatımızda engel gibi görünen, ya da hayatımızı zorluyor gibi görünen şeylerin aslında bizim hayatımızı daha kaliteli yaşamamıza neden olduğunu gösteriyor" diye konuştu.



Seminer, Öğr. Gör. Mustafa Atak'ın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. - KAYSERİ