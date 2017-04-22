Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı Tarafından Mevlid-i Şerif Okutuldu

Bilecik merkeze bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutularak cami cemaate ikramlarda bulunuldu.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı Tarafından Mevlid-i Şerif Okutuldu

Bilecik merkeze bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutularak cami cemaate ikramlarda bulunuldu.

Mahallede bulunan Yediler Camisinde, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından okutan Mevlid-i Şerif'e Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, kurum müdürleri çok sayıda cemaat katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından mevlit, ilahiler ve edilen dua ile camiyi dolduran cemaate duygu dolu anlar yaşattı. Cami cemaatinin etli bulgur pilavı, tatlı ve ayran ikram edildi. - BİLECİK

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