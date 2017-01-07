Ermiş'in Oğulları - Klark Kent Tiyatrosu

Ermiş'in Oğulları, 7 Ocak'ta ikincikat sahnesinde ...



Ermiş'in Oğulları, yazarı Stephen Karam'ın deyişiyle "acı çekme üzerine bir komedi". Prömiyeri 2011'de, ABD'de yapıldı. Bir yıl sonra, drama dalında Pulitzer Ödülü finalistleri arasında yer aldı. Türkiye'de ilk kez oynanıyor. Hikaye 2006-2007'de, ABD'de geçiyor. Halil Cibran'ın uzaktan akrabası olan Lübnan asıllı bir aile var. Aslında daha çok ailenin büyük oğlu Joseph'ın başından geçenleri



takip ediyoruz. Joseph, fiziksel ve ruhsal birçok acıyla cebelleşiyor. Çevresindeki insanlar da öyle. Trafik kazası, kalp krizi, ölüm, ağrılar, kramplar, nefes darlığı, yürüme zorluğu, işitme engeli, klinik depresyon... her türlü dert var başlarında. Yine de oyun bir komedi. Bu, Klark Kent Tiyatrosu'nun üçüncü oyunu. Daha önce Tom Stoppard'dan Merdivenden İnen Sanatçı ve David Lindsay-Abaire'den İyi İnsanlar'ı oynamıştık.



Yazan: Stephen Karam



Çeviren: Orkun Yeşim, Sibel Ulusoy



Yöneten : Orkun Yeşim



Oyuncular: Anıl Çağlar Tel, Arda Uğurlu, Emre Erturan, Ergin Karataban, Jaki Baruh, Seda Ballıkaya Sanem Gençalp, Zeynep Işık Yardımcı Işık&Efekt Operatörü: Aynur Salman Erturan



Süre: 115' / iki perde