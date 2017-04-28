Erkekler Hentbol Süper Ligi

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Amasya Taşova YİBO'nun Antrenörü Muhammet Bakır, ligde kalmak istediklerini söyledi.



Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son haftasında hem ligde küme düşecek 3. takımın hem de Avrupa kupalarına katılacak son iki takımın belirleneceği zorlu bir haftaya girildiğini belirtti.



Antrenör Bakır, "Şu ana kadar Beşiktaş Mogaz ile birlikte Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen iki takımdan biriyiz. Ancak önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilmemiz için süper ligde kalmalıyız. Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda mutlak galip gelmek istediğimiz ancak son anda bir puan aldığımız MYK Hentbol maçı oynadık. Rakibimiz bu maçta çok dirençli ve istekli bir oyun oynayarak bizim açımızdan zor bir müsabaka oynadık.Bu maçta aldığımız bir puan ligde kalmamıza katkı sağlayacak." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Taşova YİBO olarak Merzifon Belediyespor maçından galip gelerek diğer hesaplara bakmadan ligde kalarak önümüzdeki sezon da ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz."



Ligin son haftasında Merzifon Belediyespor ile oynayacağız. Rakibimizin kadrosunda deneyimli tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Şu an rakibimiz ligde rahat bir pozisyonda biz ise ligde kalabilmek adına mutlaka bu maçtan galip gelmek zorundayız.



Ligin 2. yarısında şu ana kadar oynadığımız 12 maçtan 7 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 15 puan topladık.Ligin ilk yarısında bir galibiyet daha fazla elde etmiş olsa idik şu an bu sıkıntıları çekmeyecektik.





Ligin son haftası düşme ve Avrupa kupalarına katılma potasında olan takımlar kendi maçlarının dışında diğer maçlarında hesabını yapmakta.Biz Amasya dedi.