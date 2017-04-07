Ergene İlçesi İçme Suyu Tesisleri Hizmete Açıldı

Ergene ilçesi sağlıklı içme suyuna kavuştu. Yıllardır asbest borulardan su içen Ergene halkı, TESKİ'nin yaptığı yatırım ile içme suyunun en sağlıklı haline kavuştu. Yapılan tesislerin hizmete alınma töreni Marmaracık'ta gerçekleşti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin, Genel Müdür Yardımcıları Dr. İbrahim İçöz, Soner Ergin ve Feyzi Ünal, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire başkanları, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda Ergene'li vatandaş katıldı.



Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "TESKİ tarafından 7 Ocak 2016 tarihinde ihale edilen 'Ergene Sağlık ve Yeşiltepe Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı' 6 milyon 348 bin 690 TL sözleşme bedeli ile As-Ça İnşaat Taahhüt A.Ş. firmasına ihale edilmiş olup 9 Şubat 2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Daha sonrasında iş artışıyla birlikte bu bedel yaklaşık 8.5 milyon TL'dir. İşin projesi zamanında Çorlu Belediyesi tarafından İller Bankasına hazırlatılmış olup, finansmanı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından sağlanmaktadır ve kontrollük hizmetleri TESKİ tarafından yürütülmektedir. Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde içme suyu şebeke hattı yenilenmemiş hiçbir sokak ve cadde bırakmadık. Hatlarımızı son teknoloji ürünü borular ile inşa ettik. Ergene gibi güzel ve yeni bir ilçemizin büyük mahalleleri olan, Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerine en iyi hizmeti vermekteyiz. İş kapsamında, 110 mm ve 630 mm çapları arasında toplam 101 bin metre içme suyu şebeke hattı, 4 bin adet adet evsel bağlantı, 19 bin metre arka bağlantı ve 1 adet bin 500 metreküplük içme suyu deposu yapılmıştır" dedi.



"Asbestli boruların yerine uzun ömürlü ve sağlıklı içme suyu boruları döşendi"



Genel Müdür Başa, yapılan yatırımlarla Ergene ilçesinde içme suyu probleminin çözüldüğünü aktararak, "Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde mevcut asbestli boruların yerine uzun ömürlü ve sağlıklı içme suyu boruları döşenerek, hem su kayıplarının azalması sağlanacak hem de insan sağlığının korunması için önemli bir adım atılmış oldu. Marmaracık Mahallesine yapılan içme suyu deposuyla birlikte bu 3 mahallemizin içme suyu problemi çözülmüş oluyor. İçme suyu İnşaatı ile paralel giden kanalizasyon inşaatının tamamlanmasıyla birlikte, Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinin altyapısı tamamen yenilenmiş olacaktır ve TESKİ'nin ergene ilçesine yaptığı yatırımların toplam bedeli yaklaşık 30 milyon TL olmuş olacaktır. Bu tesisimizin Ergene'ye hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de yaptığı konuşmada, "Sabrın sonu selamettir diye bir atasözü var. Sağlık mahallesi ve Yeşiltepe mahallerimizde TESKİ'nin yaptığı çalışmaların sonuna geldik. Ana hatlarımızda içme suyu boruları döşendi. Artık musluklardan sağlıklı, temiz sular akıyor. Marmaracık mahallemize yapılan bu su deposu çok büyük bir ihtiyaçtı. Elektrikler kesilince mahalle halkımız susuz kalıyordu. Bu sorun ortadan kalkmış oldu. Altyapı çalışmaları sonrasında da Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde yapılmamış yol kalmayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak olmak üzere bu projenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Bugün burada açılışını yaptığımız içme suyu tesislerimizin mimarı halkımızdır. Birazdan yeni içme suyu hattı ve depomuzun vanasını açacağız. Ergene halkımıza en sağlıklı içme suyunu sunacağız. En kısa sürede Ergene'nin üst yapısını da yapacağız. Yapılan bu yatırımın Ergene'lilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından TESKİ Ergene İlçesi İçme Suyu Tesislerinin açılış kurdelesi kesildi ve TESKİ Ergene İlçesi İçme Suyu Deposunun vanası açılarak yeni hattan su verildi. - TEKİRDAĞ