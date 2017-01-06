Ereğli'de "Geçmişten Bugüne Ereğli" Fotoğraf Sergisi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Fotoğraf Sanatçısı Seyyid Demir, Ereğli Belediyesinin katkıları ile "Geçmişten Bugüne Ereğli" isimli fotoğraf sergisini açtı.



Bir alışveriş merkezindeki açılışa, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Sivil Toplum Kuruluşları ve fotoğraf severler katıldı. Ereğli'de 1'nci sergisini açan Seyyid Demir yaptığı konuşmada, sergiye destek olan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e ve serginin açılışına gelerek kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.



Seyyid Demir'in Ereğli'nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, Demir'in Ereğli'nin geçmişten günümüze birçok kareyi ölümsüzleştirdiğini ve her yıl Ereğli halkının beğenisine sunarak Ereğli kültürüne katkıda bulunduğunu söyledi.



Ereğli Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Özgüven, bu güzel eserlerin gezilmesinin ve görülmesinin önemine işaret etti. Konuşmaların ardından Başkan Özgüven, Seyyid Demir'e çiçek takdim etti ve stantların gezilmesi ile program sona erdi. - KONYA