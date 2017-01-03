Ereğli Belediyesi, Resmi Yazışmalarda "15 Temmuz" Temalı Pullar Kullanacak

Konya'nın Ereğli ilçe belediyesi ile PTT işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan 15 Temmuz temalı posta pulları Ereğli Belediyesine ulaştırıldı.



15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganı ile yola çıkan Ereğli Belediyesi, PTT ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 15 Temmuz Milli İradeye Darbe Girişimi konulu posta pullarını teslim aldı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret ederek posta pullarını teslim eden Ereğli PTT Şefi Ahmet Ardıç, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması adına önemli bir misyon yüklenen Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve ekibini kutladı.



15 Temmuz'un Türk Milleti tarihine kara bir leke olarak yazıldığını ifade eden Özgüven, milletin vergisi ile alınan topu, tankı ve silahı bu milletin üzerine çevirecek kadar haysiyet yoksunu olan zevatları bu milletin tarihin hiçbir döneminde unutmayacağının altını çizdi. Özgüven, 15 Temmuz'da milletin bir direniş destanı yazdığını belirterek, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen demokrasi nöbetlerine Ereğli'den ses veren tüm vatandaşlara da teşekkürlerini yineledi. Bu anlamda Ereğli Belediyesi olarak "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganı ile yola çıktıklarını anımsatan Özgüven, PTT işbirliğinde 10 bin adet posta pulu hazırlattıklarını kaydederek, resmi yazışmalarda bu pulları kullanacaklarını vurguladı. - KONYA