Erdoğan, Pilotları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla Beştepe'de pilotları kabul etti.

"HOŞGELDİNİZ ARKADAŞLAR" DİYEREK KARŞILADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde pilotlara, "Hoş geldiniz arkadaşlar." diyen Erdoğan'a, pilotlar da "Sağ ol" karşılığını verdi.

Erdoğan, kabulde bir süre pilotlarla sohbet de etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay tarafından Türk Yıldızları maket uçağı takdimi gerçekleştirildi. Özatay, Erdoğan'a ayrıca pilot saati hediye etti.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da eşlik etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pilotlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Tüm pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.