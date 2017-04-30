Erdoğan: O Fotoğrafları Trump'a Göstereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Hindistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan: O Fotoğrafları Trump'a Göstereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Hindistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD askerlerinin YPG ile nöbet tuttuğu fotoğrafları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 'YPG PAÇAVRALARININ YANINDAKİ ABD BAYRAĞI BİZİ ÜZDÜ' 'Ne yazık ki YPG paçavralarının yanındaki ABD bayrağı bizi üzdü. 16 Mayıs'ta yapacağımız görüşmede Sayın Trump'a fotoğrafları buyurun ...

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