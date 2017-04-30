Erdoğan: O Fotoğrafları Trump'a Göstereceğim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Hindistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Hindistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD askerlerinin YPG ile nöbet tuttuğu fotoğrafları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 'YPG PAÇAVRALARININ YANINDAKİ ABD BAYRAĞI BİZİ ÜZDÜ' 'Ne yazık ki YPG paçavralarının yanındaki ABD bayrağı bizi üzdü. 16 Mayıs'ta yapacağımız görüşmede Sayın Trump'a fotoğrafları buyurun ...