Erdoğan: O Fotoğrafları Trump'a Göstereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Hindistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD askerlerinin YPG ile nöbet tuttuğu fotoğrafları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 'YPG PAÇAVRALARININ YANINDAKİ ABD BAYRAĞI BİZİ ÜZDÜ' 'Ne yazık ki YPG paçavralarının yanındaki ABD bayrağı bizi üzdü. 16 Mayıs'ta yapacağımız görüşmede Sayın Trump'a fotoğrafları buyurun ...