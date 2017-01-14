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Erdoğan: "Döviz Oyununu Ikide Bir Bize Dayatanların Başında Patlatacak Şekilde Bozmalıyız"

Erdoğan: "Döviz Oyununu Ikide Bir Bize Dayatanların Başında Patlatacak Şekilde Bozmalıyız"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıldönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan: 'Döviz Oyununu Ikide Bir Bize Dayatanların Başında Patlatacak Şekilde Bozmalıyız'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıldönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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