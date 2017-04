Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yav Senin Hayatın Yalan, Yalan, Yalan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda beklemeyip gitmesini eleştirdi. "Ey Kılıçdaroğlu ben milletime çağırımı yaptım. Sen de milletin ferdi olarak nasıl milletim meydanlara akın ettiyse, sen madem Yeşilköy'e indin, neden oradan ayrıldın gittin" diyen Erdoğan, "Hani sen diyordun ki 'Bir darbe olursa ilk ben çıkarım tankın üzerine.' Ne oldu? Yav senin hayatın yalan, yalan, yalan" diye konuştu.



Balıkesir'deki Kuvayımilliye Meydanı'ndaki mitingdeki konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'dan şiir okuyarak başlayan Erdoğan, "Balıkesir yeni eserlerle ilerlemeye devam ediyor. İki büyük müjdem var. Birincisi Balıkesir'in İvrindi, Havran, Edremit, Burhaniye, Kepsut ilçelerine önümüzdeki yıl doğalgazı veriyoruz. Bu ilçelerimizde doğal gazın konforuyla tanışıyor. İkinci müjde sağlıkla ilgili 250 milyon liraya mal olan bin yataklı şehir hastanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Balıkesir, sağlıkta çağ atlayacak" dedi.



Kendi iktidarlarından önce sağlık hizmetlerinin durumunu anlatan ve ekrana Savaş Ay'ın 1998'de hastaneleri ele aldığı programından bir bölüm yansıtan Erdoğan, şunları söyledi:



"Gençler siz eski günleri bilmezsiniz. Ah hastanelerde ne çektik. Ana muhalefetini başındaki zat, SSK genel müdürü olduğu zaman hastanelerini durumunu bugün bir göstermek istiyorum ekranda. Yav hangi yüzle meydana çıkıyorsun be. Hangi yüzle bu millete konuşuyorsun. Muayene olmak için gece yarısı sıraya girmek gerekiyordu. Bu ülke hastaların tedavi ücretlerini ödeyemediği için hastanelerde, hastaların rehin kaldığı dönemleri yaşadı. Hatta diyelim ki hasta öldü değil mi? Hasta öldü. Ölüyü bile alamadı. Ödeyeceksin parayı ölüyü öyle alacaksın. Yav öldü işte. Kimler vardı. İşte bunlar vardı."



Açılışı yapılacak hastaneden de görüntü izleten Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrettiği hastanelere benziyor mu? Aradaki fark bu işte. Biz size aşığız millete aşığız dertliyiz dertli. Biz kanuninin torunlayız. 14 yılda Balıkesir'e 23 katrilyon liralık yatırım yaptık. Biz yaptık dedim ya dertliyiz aşığız. İstanbul- Balıkesir 1.5 saat oldu. Nereden nereye yollara artık jilet ya. Dünyanın sayılı projelerinden birisi İstanbul- İzmir Otoyolu aynı zamanda Balıkesir'in bir projesidir" dedi.



"ELLERİ AYAKLARINA DOLAŞIYOR"



16 Nisan'ın yaklaştığını ve 10 gün kapı kapı dolaşılmasını isteyen Erdoğan, 16 Nisan tarihi yaklaştıkça hem Avrupa'nın, hem terör örgütlerinin hem de Türkiye düşmanı çevrelerin elleri ayaklarına dolaştığı görüşünü savundu. Erdoğan, şunları söyledi:



"Tarihin en büyük reformunu engelleyemediklerini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kurdukları tuzaklar ellerinde patladı. Önce maşalarını bizlere saldırttılar. Kandil 'hayır' diyor. İmralı, 'hayır' diyor. Pensilvanya 'hayır' diyor. Kardeşlerim bunlar 'hayır' dediğine göre burada sıkıntı var değil mi? Güzel biz söz var. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. Peygamber efendimizin de sözü var. Ne diyor; kişi sevdikleriyle beraberdir. Buradan hareketle notu vereceğiz. Biz bunlarla beraber yürüyemeyiz. O zaman sizler de 'hayır' diyenlere terörist mi diyorsunuz? Kılıçdaroğlu böyle diyor. Ben böyle bir şeyi hiçbir yerde demedim. Biz 'hayır' diyenlere de anlayış gösteririz. Ama onlara doğru olanı da gösteririz. Demokrasi bu böyle bir görevimiz var."



"TEHDİTLERİYLE SİNDİRECEKLERİNİ SANDILAR"



FETÖ'nün yurt dışındaki militanları vasıtasıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini, Avrupa'ya giden bakanlara ve milletvekillerine olmadık muameleler yapıldığını söyleyen Erdoğan, Avrupa ülkelerinin kendilerine çifte standart uygulamasından ve engel çıkarmasından yakındı.



İsviçre'de açılan pankart konusunu burada da gündeme getiren Erdoğan, "İsviçre parlamentosunun önünde dev bir pankart üstünde Cumhurbaşkanınızın portresi şakağına silah dayanmış, Erdoğan'ı öldürün. Yav neyi öldürüyorsun. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz kaderin üstünde bir kader olduğuna inandık" diye konuştu. Erdoğan, Avrupa'nın artık söyleyecek sözünün kalmadığını ileri sürerek, "Karşımızda her bakımdan çürüyen bir kıta var. Bunu bildikleri için yabancı karşıtlığı yapmaya çalışıyorlar. Şahsıma yönelik hedef gösteriyorlar önemli değil. Başarısız olunca çıldırıyorlar" dedi.



Erdoğan, yurt dışında oy verme işleminin devam ettiğini hatırlatarak oralardaki vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.



"FETÖ'YE BORCUNU ÖDEME DERDİNDE"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hayır' kampanyası yapan CHP'ye yüklendi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri Deniz Baykan ve Hüsnü Bozkurt'u isim vermeden şu ifadelerle hedef aldı:



"Artık ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Yıllardır içlerinde biriktirdikleri ne kadar kin nefret varsa söylüyorlar. Bütün hırs ve kini ifşa ediyorlar. Bir tane kendini bilmez çıkıp, 'evet' diyeni İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Diğeri eski genel başkanı 'hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğim' diyor. Ana muhalefetin başındaki zat ise FETÖ'ye diyet borcunu, koltuk borcunu ödemenin derdinde. Persilvanya'dan kulağına fısıldanan safsataları, iddiayı ortaya atıyor. İnsanda biraz ahlak izan olur. Dün akşam bir televizyon kanalında utanmadan sıkılmadan ne diyor biliyor musunuz 'Cumhurbaşkanı, Başbakan 15 Temmuz'u olayını örtmek istiyorlar' diyor. Yav ben sana avukatlık vekaleti verdim mi ya? Benim meydanlardaki konuşmalarımı dinlemiyor musun? Şu anda cezaevlerinde bu kadar darbeyle ilgili kişiler var. Bunları gözaltına aldık, tutukladık bunların hepsi şu anda cezaevlerinde. Binlerce kişi var. Bunları sen mi aldın içeri, yoksa biz mi aldık? Niye aldık? İşte bunlar yargılanıyor şimdi. Yargılanacaklar ve yargı bunların hakkında ne verecekse kararı olarak onun bedelini de orada ödeyecekler."



Erdoğan, kalabalıktan 'idam isteriz' sloganları yükselince de "İdam konusunda işte 16 Nisan. 16 Nisan hallolduğu zaman parlamentoya gelecek" dedi.



"HANİ TANKIN ÜZERİNE ÇIKACAKTIN"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü 15 Temmuz darbe girişimi gecesine getirerek şunları söyledi:



"İnsan utanır ya. Sıkılır. Biz bu yolda kararlıyız ey Kılıçdaroğlu. Ben o gece 01.30'da havalimanına geldim. Fakat bana dediler ki, saat 11.00, 11.30 gibi Kılıçdaroğlu geldi ve buradan ayrıldı. Biz biliyoruz. Sonra duyduk ki Bakırköy'de belediye başkanının evine gitmiş. Şimdi diyor ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı madem geliyor, bana haber verseydi ben de meydana gelirdim' diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben milletime çağırımı yaptım. Sen de milletin ferdi olarak nasıl milletim meydanlara akın ettiyse, sen madem Yeşilköy'e indin. Neden oradan ayrıldın gittin? Oradaki vatandaşlarımla beraber olmadın. Ben geldim vatandaşlarımla beraber ertesi gün öğleye kadar onlarla beraber odum. Hani sen diyordun ki bir darbe olursa ilk ben çıkarım tankın üzerine. Ne oldu? Bunu sen söyledin. Yav senin hayatın yalan yalan yalan."



Darbe girişiminden sonra yapılan Yenikapı buluşmasına da değinen Erdoğan, "Yenikapı buluşması var ya, o Yenikapı buluşmasına bu beyefediye davet yaptım. Bak yalanlarını ortaya koyuyorum. Bize katılamayacağını bildirdi. Ardından baskı. Cuma günü son gün haber katılacaklarına dair geldi. Dürüst ol. Yalan makinasısın sen. Siyasetçi dediğin adam sorumluluk sahibidir" dedi.



Erdoğan, her eline tutuşturulanı belge sanmakla suçladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlarca kez elinde kağıtlarla çıkıp insanlara iftira attığını ileri sürdü. Erdoğan "Bunun yalanlarıyla kazandıkları tazminatlarla arkadaşlarımız meydanlarda ziyafet çekti. Şimdi ben de kazandıklarımı televizyon programlarında açıklayacağım. Peki bir kez olsun yüzü kızardı mı? Yalanlarından dolayı insanımızdan bir kez olsun özür diledi mi? Her seçim döneminde kuyruklu bir yalanın peşine takılıyor, önüne konulanı, eline tutuşturulanı okuyor. Sonra kaybediyor" dedi.



NEŞET ERTAŞ'LI YORUM



Suriye'deki kimyasal silah kullanılmasıyla ilgili de Erdoğan, "Suriye İdlip'te, kimyasal silahlarla 150'ye yakın insanı öldürdüler. Katil Esed. O yavruları gördünüz değil mi? Babanın kucağındaki ikiz yavruları gördünüz değil mi? İnşallah Allah'ım bunların intikamını alacaktır. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Neşet Ertaş, öyle diyor, 'aşk ile çalışan yorulmaz' diyor. Biz ülkemize aşk ile hizmete ettiğimiz için bu günlere ulaştık" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından sonra toplu açılışlar yaptı ve Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti.



- Balıkesir