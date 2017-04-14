Erdoğan'a Suikast Girişiminde Bulunulacağını Biliyordu"
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbeyi önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Tuncay Opçin'in Twitter'da yaptığı paylaşımla Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbeyi önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Tuncay Opçin'in Twitter'da yaptığı paylaşımla Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın Marmaris'te ailesiyle birlikte bulundugˆu sırada rehin alınmaya c¸alıs¸ılacağını önceden bildiği kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından aralarında Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da bulunduğu 10'u firari 6'sı tutuklu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin darbe girişimini önceden bildiklerine, bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdiklerine dair tespitler yer aldı.
İddianamede, şu¨pheli Emre Uslu'nun Twitter'da 14 Mart 2016'da "Bilet paramı o¨demek isteyen twitçiler lu¨tfen 22 Temmuz 12 Agˆustos arasında DC-I·stanbul ic¸in bilet alın? Emailimi biliyorsunuz." dediği anlatılarak, 14 Eylül'de ise bir kullanıcının "Hacı merak ediyorum. Memlekete tatilde bile olsa geri do¨nmen en az kac¸ yıl sonra olur sence? Yoksa tu¨mden vazgec¸tin mi?" s¸eklinde sorusu üzerine Uslu'nun, darbe giris¸iminin yas¸andıgˆı "2016 Temmuz..." s¸eklinde cevap verdigˆi belirtildi.
Yurt dıs¸ındaki Uslu'nun u¨lkeye do¨necegˆi tarih olarak darbe giris¸iminin gerc¸ekles¸tigˆi ayı so¨ylemesinin tesadu¨f olamayacagˆı vurgulanan iddianamede, şüphelinin darbe giris¸imini o¨nceden bildigˆi ve konumu geregˆi toplumda kamuoyu olus¸turma, yo¨nlendirme s¸eklinde etki gu¨cu¨ itibariyle mes¸ru hu¨ku¨mete kars¸ı darbe giris¸iminin haklılıgˆı ve örgu¨tu¨n gu¨cu¨ konusunda toplumsal algı yaratma faaliyeti yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ anlatıldı.
"Twitter'da tehdit etti"
İddianamede, s¸u¨pheli Tuncay Opçin'in Twitter'da darbe giris¸iminden iki gu¨n o¨nce "Biz size, zulmedemezsiniz, bize eziyet edemezsiniz demedik ki. Biz, size, ne yaparsanız yapın yolumuzdan do¨nmeyecegˆiz dedik.... Yatakta basıp şafakta asacaklar." s¸eklinde paylas¸ımda bulunduğu anlatıldı.
Opçin'in, bu paylaşımıyla, iki gu¨n sonra gece 03.00'te gerc¸ekles¸mesi du¨s¸u¨nu¨len ancak erkene c¸ekilen darbe giris¸iminde Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın Marmaris'te ailesiyle birlikte bulundugˆu sırada rehin alınmaya c¸alıs¸ılması planını önceden bilerek ve eylemi kastederek, Erdoğan'ı tehdit ettigˆi kaydedildi.
İddianamede, Opçin'in bu s¸ekilde darbe giris¸imini o¨nceden bildiği, faillerin eylemine so¨zde neden tes¸kil eden siyasal ve
toplumsal kaos ortamının yaratılmasına yo¨nelik o¨rgu¨tsel amac¸la gerc¸ekles¸tirilen kalkıs¸ma suc¸larının bir parc¸ası olan so¨ylem ve propagandalarda bulunduğu anlatıldı.
Şüphelinin medya etki gu¨cu¨nu¨ kullanarak toplumun darbe giris¸imine kars¸ı koymamasını telkin etmek veya TSK'daki FETO¨ hu¨crelerinin bir kısmının katıldıgˆı darbe giris¸imine ilis¸kin talimat iletmek suretiyle is¸tirak ettigˆi ve asli fail oldugˆu vurgulandı.
"PKK ve FETO¨/PDY lehine dezenformasyon yaptılar"
İddianamede, şüpheli Ahmet Altan'ın, digˆer s¸u¨pheliler Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın hazırlayıp sundugˆu Youtube sitesinde ve alternatif kanallar u¨zerinden yayın yapan Can Erzincan TV'deki programda darbe girişimine çağrışım yapan ifadeler kullandığı belirtilerek, programda yer alan so¨ylemlere ilis¸kin şu değerlendirmede bulunuldu:
"Şu¨pheliler, programın uzunca bir bo¨lu¨mu¨nde Cumhurbas¸kanı Sayın Recep Tayyip Erdogˆan ve Hu¨ku¨met yetkilileri hakkında tehdit ve hakaretvari so¨ylemlerde bulunmuşlardır. Yapılan is¸ ve is¸lemlerin hukuka aykırı oldugˆu, suc¸ is¸ledikleri, askeri darbeye zemin hazırladıkları, u¨lkemizde gerc¸ekles¸mis¸ askeri darbelerin o¨nu¨nu¨ ac¸an gelis¸meler her ne ise, Cumhurbas¸kanının gu¨nu¨mu¨zde aynı kararları vererek o yolları teker teker ac¸tıgˆı, kısa bir su¨re ic¸erisinde u¨lke yo¨netiminden gidecegˆi ve yargılanacaklarının defalarca dile getirildigˆi görülmüştür. Şüphelilerin bu so¨ylemler kapsamında darbenin gerc¸ekles¸ecegˆini beyan ettikleri anlaşılmıştır."
İddianamede, şüphelilerin darbe giris¸imini tero¨r örgu¨tu¨yle fikir ve eylem birligˆi ic¸erisinde olmadan bilmelerinin, bunu bir gu¨n
o¨nce kamuoyu algısını s¸ekillendirecek bic¸imde beyan etmelerinin mu¨mku¨n olamayacagˆı vurgulanarak, şüphelilerin amac¸larının gerc¸ekles¸ecek darbe giris¸imini mes¸rulas¸tırmak oldugˆu kaydedildi.
Yine "Cizre'de insanların o¨ldu¨ru¨ldu¨gˆu¨, Kürt s¸ehirlerinin yakıldıgˆı, bodrumlarda insanların yakıldıgˆı" s¸eklinde so¨ylemlere is¸tirak eden şüphelilerin, gu¨venlik gu¨c¸lerince PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi olayında PKK ve FETO¨/PDY lehine, kaos ortamı olus¸turulmaya c¸alıs¸ılması faaliyeti dogˆrultusunda dezenformasyon faaliyetinde bulundukları vurgulandı.
"Balyoz'u aklama, Baransu'yu masumlaştırma çabasına girdiler"
Programın gerc¸ekles¸tigˆi Can Erzincan TV isimli televizyon kanalının da darbe giris¸imi sonrasında FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu programda TSK ic¸indeki tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu olmayan subayların tasfiye edilerek yerlerine o¨rgu¨t mensubu subayların atanmasını sagˆlamak amacıyla, o¨rgu¨tu¨n emniyet ve yargı mensubu u¨yelerini kullanarak kurguladıgˆı anlas¸ılan ve kamuoyunda "Balyoz" sorus¸turması olarak bilinen kumpas operasyonunda so¨zde askeri darbe belgelerinin gerc¸ek oldugˆu yo¨nu¨nde so¨ylemlerde bulunarak Balyoz kumpasını aklamaya c¸alıs¸tıkları kaydedildi.
İddianamede, şüpheli Ahmet Altan'ın kendisinin de sanıgˆı oldugˆu dava kapsamında "Devletin gu¨venligˆine ilis¸kin gizli belgeleri temin etme" suc¸undan tutuklu bulunan Mehmet Baransu'nun suc¸a konu eylemlerini go¨rmezden gelerek "gazetecilik" faaliyetinden tutuklanmıs¸ gibi algı olus¸turmaya c¸alıs¸tıgˆı anlatılarak, bu s¸ekilde u¨lkede ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨n olmadıgˆı s¸eklinde yorumlarda bulunularak yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmaları itibarsızlas¸tırmaya c¸alıs¸tıgˆı ifade edildi.