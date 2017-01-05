Erciş Belediyesi 2017 Yılı Projelerini Halka Sundu

Van'ın Erciş Belediyesi 2017 çalışma yılı içerisinde hayata geçireceği projeleri ilçe halkının beğenisine sundu.



Proje kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine dev pankartlar asıldı. Pankartlarda Erciş'in daha modern, sosyal, turizmin önünü açacak ve kimliğini korumaya dönük hazırlanan projelerin tanıtımı yapılırken, projelerin uygulanacağı yerler ve teknik özellikleri de paylaşıldı. Ayrıca pankartlarda Belediye tarafından son dönemlerde yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin özetleri de halka sunuldu.



"İlçenin Vizyonunu Değiştirecek Projeler"



Erciş Belediyesi, ekonomiden şehir güvenliğine, turizmden ilçe düzenine kadar Erciş'in çehresini değiştirecek birçok özelliği kapsayan projelerin kaynak teminleri ve diğer hazırlık çalışmalarını tamamlarken, projeler arasında Kent Bilgi Sistemi gibi kent güvenliğini sağlayacak projenin yanı sıra, Kapalı Semt Pazarları gibi ekonomiye yönelik projeler de bulunuyor. Ayrıca sosyal yaşam merkezi, kadın ve çocuk plajı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, semt sahaları, çocuk oyun parkları, bireysel sporlar merkezi projeleri gibi kadın ve çocuklara yönelik sosyal ve sportif yaşamı geliştirecek projeler ve Hayvan Barınağı Projesi gibi ilçenin önemli sorunlarının giderilmesine dönük projeler de bulunuyor.



"Sahil Projeleri ile Daha Modern Bir Erciş"



İlçenin önemli yerlerinden biri olan sahil bandının bir cazibe merkezi haline dönüştürmek isteyen belediye, sahil bandı projesini de hayata geçirecek. Erciş'in kimliği olan yeşilliği korumak ve ilçeye sosyal mekanlar kazandırmak amacıyla, öğretmenevi yanındaki alan, eski belediye binası yeri, yeni yapılacak hastane yakınında ve eski asfalt şantiyesinin bulunduğu yere dört ayrı büyük ve donanımlı park inşa edileceği bildirildi. - VAN