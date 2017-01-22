Erbaaspor-Yeşil Bursa: 0-0





STAT: İlçe stadyumu



HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Berkan Püsküller (xx), Süha Adıyaman (xx)



ERBAASPOR: Çağrı (xx)- Serkan (xx), Berk (xx), Sinan (xx), Hakan (xx) (Dk.57 Yunus x), Furkan (xx) (Dk.84 Hasan), Hüseyin (xx) (Dk.45 Emre x), Osman (xx), Kudret (x), Özcan (xx), Onur (xx)



YEŞİL BURSA: Volkan (xx)- Ekrem (xx), Furkan (xx), Mehmet (xx), Sedat (xx), Utku (xx) (Dk.76 İsmail x), Kenan (x) (Dk.69 Murat x), Mercan (x), İbrahim (x) (Dk.60 Yunus x), Emirhan (xx), Mustafa (xx)



KIRMIZI KARTLAR: Dk.45 Kudret (Erbaaspor), Dk.45 Emirhan (Yeşil Bursa)



SARI KARTLAR: Onur, Çağrı, Berk (Erbaaspor), İbrahim, Furkan, Volkan, Mustafa (Yeşil Bursa)



SPOR Toto 3'ünci 2'nci Grupta Erbaaspor, cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı karşılaşmada Yeşil Bursa ile 0-0 berabere kaldı.



15'inci dakikada Kudret'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Volkan'da kaldı.



36'ıncı dakikada Utku'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada top kaleci Çağrı'da kaldı.



45'inci dakikada Erbaasporlu Kudret ve Yeşil Bursa'lı Emirhan'ın birbirlerine yaptığı hareket sonrası karşılaşmanın hakemi iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.



63'üncü dakikada Yeşil Bursa atağında Mustafa'nın ceza alanı dışından çektiği şut direkten döndü.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.



- Erbaa