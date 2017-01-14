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Engin'e Tebrik Ziyareti

Engin'e Tebrik Ziyareti

Altınova Kaymakamı Zafer Engin’e göreve başlamasının ardından tesbrik ziyaretleri devam ediyor.

Engin'e Tebrik Ziyareti

Altınova Kaymakamı Zafer Engin'e göreve başlamasının ardından tesbrik ziyaretleri devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok, Hasan Karabacak, Ali Sarıhan, Mustafa Sarıgül ile Ali Koçal ve parti yöneticileri, Altınova Kaymakamı Zafer Engin'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Oral, İlçe Başkanı Zafer ve beraberindekiler, Kaymakam Engin'e çalışmalarında başarılar diledi. - YALOVA

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