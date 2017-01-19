Engelli Burak'tan Başkan Zolan'a Teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediyesi engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine ve bu konudaki toplumsal bilincin artmasına yönelik Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirdi.



Engellilerin özellikle sağlık merkezlerine ulaşımı için özel olarak tahsis edilen tam donanımlı araç yürüme engeli bulunan ve ulaşımını kendisi sağlayamayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yapılan başvurunun ardından randevulu olarak hizmet veren Engelsiz Ulaşım projesi vatandaşlardan büyük takdir topluyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Ulaşım hizmetinden yararlanan 18 yaşındaki Burak Küçükoğlu, evde bakım hizmetleri de dahil engellilere yönelik birçok hizmetten yararlandığını belirtti. Engelsiz Ulaşım hizmetinin kendisi için büyük önemi olduğunu ifade eden Küçükoğlu, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Engelsiz Ulaşım ile oğlunun ulaşımının sağlandığını kaydeden Saime Küçükoğlu ise "Bu hizmetten çok memnunum. Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Engellilere her zaman destek çıkıyorlar. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engelliler için engelsiz bir şehir oluşturmak hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, "Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırabilmek, onların yüzlerini güldürebilmek bizler için mutluluk vesilesidir. Onların sorunlarına sahip çıkarak, doğru ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Engelli bireylerimiz için pozitif ayrımcılık ilkesini gözeterek, toplumda daha etkin olmalarını sağlayacağız" dedi. - DENİZLİ