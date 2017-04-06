Ya da Tiyatro; Rus yönetmen Yuri Bykov'un yazıp yönettiği, beyaz perdede büyük yankı uyandıran "Enayi" adlı ödüllü filminin uyarlamasıyla 6 Nisan'da Tatavla Sahne'de!



"Hayvanlar gibi yaşıyoruz, hayvanlar gibi ölüyoruz çünkü birbirimiz için birer hiç kimseyiz!" Bir su tesisatçısı olarak yaşamını sürdüren Dima, 800 kişinin yaşadığı bir binanın, temelindeki bir çatlak yüzünden 24 saat içinde çökeceğini fark eder. Binadaki insanları kurtarmak için hemen harekete geçer; fakat yöneticilerinden beklediği karşılığı alamaz. Bu noktada hayatını değiştirecek bir karar vermek zorundadır. Dima, bina sakinlerini ölüme terkedip hayatına devam etmeyi mi, yoksa suları bulandırmak pahasına vicdanını mı seçecek? 800 insan. Alınacak bir karar. ve ortaya dökülen kirli çamaşırlar.



Yazan: Yuri Bykov



Uyarlayanlar: Bilgesu Kasapoğlu, Emek Dedeoğlu



Yöneten: Emek Dedeoğlu



Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu



Yapım / İletişim Tasarım: Culture Multure



Prodüksiyon Amiri: Sevil Yılmaz



Dekor Tasarımı: Onur Soyal, Cenk Dost Verdi, Bilgesu Kasapoğlu, Emek Dedeoğlu



Müzik: Can Dedeoğlu



Işık Tasarım: Mustafa Karakoyun



Kostüm Danışmanı: Deniz Çağrı Bilgili



Afiş Tasarımı: Atilla Karabay



Oyuncular: Ali Erdinç, Büşra Tut, Cenk Dost Verdi, Gökhan Bozkurt, Güliz Gündüz, Onur Soyal, Onur Şenol, Sanem Öge



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Enayi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır