En Hızlı Büyüyen İlçe Edremit

144 bin 995 kişi nüfusu ile Balıkesir'in yıllık nüfus artış oranı en büyük olan ilçesi Edremit büyüme hızıyla dikkatleri çekiyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) istatistik verilerine göre bir milyon 196 bin 176 kişilik Balıkesir'in binde 29'luk nüfus artış hızı ile Edremit ilçesi dikkatler içekiyor. Karesi, Altıeylül ve Bandırma ilçelerinden sonra balıkesir'in en büyük 4. İlçesi olan Edremit 2016 verilerine göre 144 bin 995 nüfusu sıralamaya giriyor. TUİK verilerine gören Edremit ilçesi yıllık nüfus artış hızında ise il genelinde birinci sırayı alıyor. Edremit ilçesi 2016 yılında binde 29' luk yıllık nüfus artış hızı ile büyümeye devam ediyor.



Ayvalık ilçesi 67 bin 457 nüfus ve binde 8.1'lik yıllık nüfus artışı yaşarken; Burhaniye ilçesi ise 57 bin 800 nüfus ve binde 12.4 yıllık nüfus artış hızı yaşadı. TUİK verilerine göre Havra ilçesinin nüfusu 27 bin 641 olarak kayıtlara geçerken Gömeç ilçesi de 12 bin 779 kişilik nüfusu ile kayıtlara geçti. - BALIKESİR