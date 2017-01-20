Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Ara
BİST 82.825 %0,64
DOLAR 3,8216 %-0,15
EURO 4,0697 %-0,33
PARİTE 1,0647 %-0,13
ALTIN 147,84 %-0,28
FAİZ 11,33 %0,71
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)", yüzde 1,45 ile "Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)", yüzde 1,45 ile "Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,037802 -1,52
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,049219 -1,45
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,010766 -1,37
İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 45,187920 -1,35
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,613054 -1,24
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091259 -1,21
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,178504 -1,18
Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,973280 -1,17
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,036088 -1,17
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021843 -1,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>