En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)", yüzde 1,45 ile "Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,037802 -1,52 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,049219 -1,45 Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,010766 -1,37 İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 45,187920 -1,35 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,613054 -1,24 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091259 -1,21 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,178504 -1,18 Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,973280 -1,17 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,036088 -1,17 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021843 -1,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)