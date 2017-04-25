En Çok 'Yi-Üfe'yi Merak Ettik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, kurumlarına yapılan; 'istatistiki bilgi talebi' başvurularının sadece bir günde sonuçlandırıldığını söyledi. Şahin, geride bıraktığımız 2016 yılında yapılan başvurular arasında ilk sırayı; 'Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi' (Yİ-ÜFE) ile ilgili bilgi taleplerinin aldığını açıkladı.



Durmuş Ali Şahin, TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü olarak, 'Resmi İstatistik Programı' kapsamında üretilen ve yayımlanan; 'nüfus', 'enflasyon', 'sanayi' ve 'milli gelir' gibi konularda yazılı ve elektronik ortamda kendilerinden bilgi talep edildiğine dikkat çekti. Şahin, söz konusu başvurulara da sadece bir gün gibi kısa bir zaman diliminde yanıt verip, istatistiki bilgileri paylaştıklarını anlattı.



TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü olarak, geride kalan 2016 yılında kendilerine yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Şahin, söz konusu başvuruların yüzde 36'sının 'Yİ-ÜFE', yüzde 25'inin 'nüfus bilgileri', yüzde 17'sinin 'Tüketici Fiyat Endeski', yüzde 8'inin 'emsal ücret bilgisi', yüzde 5'inin 'dış ticaret istatistiği', yüzde 3'ünün 'tarım istatistiği' olduğunu açıkladı.



TÜİK Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, geriye kalan yüzde 6'lık bölümü de; 'okullaşma oranı', 'işsizlik' ve 'konut satışları' gibi konuların oluşturduğunu dile getirdi. Şahin, "İstatistiki bilgileri yazılı veya elektronik ortamda; 'bilgiadana@tuik.gov.tr' adresi üzerinden talep edebilir. Bilgi talebi için iletişim kurulacak telefon numaralarımız da; 0322 457 65 56-221 olarak hazırlandı" dedi. - ADANA