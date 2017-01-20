Emniyet Müdürü Alper, Vatandaşlar ile Toplantıda Bir Araya Geldi

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, düzenlenen huzur toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'huzur toplantısı' etkinliğinde polis ile vatandaşlar bir araya geldi. Bahçecik Mahallesi Eski Samsat Caddesi TOKİ Akşemsettin Ortaokulu karşısında bulunan Hendek Kuran Kursunda toplantı gerçekleştirildi.



Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper'in yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet amirleri toplantıya katıldı.



Vatandaşın güvenlik hizmetlerine katılım ve desteğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen huzur toplantısında vatandaşlar, emniyeti ilgilendiren konuların yanında başka kurum ve kuruluşları ilgilendiren konuları da dile getirdi.



Emniyet Müdürü Metin Alper, emniyeti ilgilendiren konularda ilgili birimlere talimat verirken, diğer kurumları ilgilendiren konuları da not alarak, ilgili yerlere ileteceğini söyledi.



Mahalle sakinleri ise, toplantıyı düzenledikleri için Emniyet Müdürü Metin Alper'e teşekkür etti. - ADIYAMAN