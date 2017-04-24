Emniyet, Fenerbahçeli Volkan Demirel'e Telefon Atan Taraftarı Arıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sırasında tribünlerden Fenerbahçe kalecisi Volkan'a fırlatılan telefona Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü el koydu. Telefonu inceleme alan polis 'İMEİ' numarasından telefonun sahibini tespit etmeye çalışıyor. Telefonu fırlatan şahıs tespit edildiğinde gözaltına alınacak.

Konuyla ilgili konuşan spor yazarı Demirkol şunları söyledi;

"BU ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS"

"1.5 metre yukarı gelse Volkan Demirel ölebilir, kafa tası kırılabilir. Volkan Demirel'e bu telefonu atan arkadaşın cinayete teşebbüs ile yargılanması lazım. Bu işin başka yöntemi yok. Bu tribünde bir genç kardeşimiz kafasına gelen şişe yüzünden sıkıntı yaşamıştı. 9 yaşındaydı, şimdi 16 yaşına gelmiştir. 6222 falan değil. Bu adam öldürmeye tam teşebbüs. Bunu göze alan bir adamın bu cezayı çekmesi lazım."