Emel Sayın - Makam Zamanı

Türk müziğinin kadife sesli sanatçısı Emel Sayın, "Kürdilihicazkar Makamı"nın en güzel eserlerini İstanbullu sanatseverler için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda seslendirecek.



"Müziğin daima iyiye, güzele yönlendiren büyük gücü, etkisi yadsınamaz. Müziğin evrenselliği ve birleştirici gücü barışı sağlamanın yanı sıra toplumların kültürel etkileşimlerine de yol açmaktadır. İnsanları, toplumları değiştiren, geliştiren bu gücün sağlık üzerindeki etkileri de tarih boyunca görülmüştür. Eşsiz zenginliğe sahip Türk Müziği makamlarının ruh,beden ve zihin üzerindeki etkilerini Farabi (872-950) ve İbn-i Sina'nın (980- 1037) yaptığı çalışmalar ile öğrenmekteyiz. İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek seri konserler aracılığı ile Türk müziğindeki eserleri, makamlarına göre dinleyecek ve etkisini daha iyi anlamış olacağız.



Emel Sayın (Sivas) Kökeni Üsküp'e dayanan Selanikli bir babanın ve Mardinli bir annenin dört kız çocuğundan en büyüğüdür. 14 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve yetenekli sanatçı olarak kabul edilmektedir. İki buçuk yıl Münir Nurettin Selcuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam etti. Liseden mezun olduktan sonra üç yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan Bölümü'nde hocası Matmazel Alice Rosenthal'dan dersler aldı.



Hürriyet haber ajansının açtığı yarışmada, M. Nurettin Selçuk'a ait ağır bir klasik eser okudu ve "Ses Kraliçesi" seçildi. 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkında, Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve sahne almaya başladı. Aynı dönemde İstanbul Radyosu'na gecti ve yoğun bir çalısma dönemine girdi. 15 sinema filminde başrol oyuncusu olarak rol aldı.



1970 ve 80'li yıllarda 13 kez Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı tarafından yurtdışında "Sanat Elçisi" olarak görevlendirildi ve büyük başarılar kazandı. (ABD, İran Irak, Tunus, Cezayir, Banglades, Pakistan, Dubai, Abu Dabhi Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Ermenistan) Türkiye ve dünyada sayısız konserler verdi. 1983-84 yıllarında Egemen Bostancı'nın projesi olan Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği müzikali olan "Neşe-i Muhabbet" in başrolünde yeraldı. Daha sonra Mustafa Oğuz'un projesi olan "Muhabbet 92" adlı müzikalde Şener Şen ile başrolü paylaştı. Yaptığı albümlerin satışlarındaki başarılarından dolayı 1 "Altın Heykel", 7 "Altın Plak" ödülleri aldı. Ayrıca "Yılın Sanatçısı" olarak 19 kez "Altın Kelebek" ve birçok medya kuruluşundan, üniversitelerden, özel kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı" ödüllerine sahiptir. Çeşitli vakıf ve derneklerin gönüllü temsilcisi olarak konserler verdi. Otuzu aşkın long play, 45'lik ve Cd'lere imza attı. Sayın, çeşitli kanallarda Talk Show programları yaptı."