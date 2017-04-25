Emekli Astsubaylara Kalp Sağlığı Semineri

Konya'da, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyelerine yönelik, 'Kalbimi Tanıyorum' konulu sağlık semineri düzenlendi.



TEMAD Konya Şubesindeki seminerde Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzman Doktor Özgür Öz kalp yapısından, kalbe iyi bakmaktan, yiyeceklerden spora kadar birçok etmenin kalp sağlığına olumlu ya da olumsuz etkilerinden bahsetti. Dernek üyelerinin yönelttiği sorularla birçok farklı konuya değinen Uzman Doktor Özgür Öz, kalp sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkında bilgileri paylaştı. - KONYA