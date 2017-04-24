Elazığ'da Şoförler Cemiyetine Saldırı
Elazığ Şoförler Cemiyetinin camlarını kırdıktan sonra kaçan 3 kişi yakalandı.
Elazığ Şoförler Cemiyetinin camlarını kırdıktan sonra kaçan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde bulunan Elazığ Şoförler Cemiyeti 3 kişinin taşlı saldırısına uğradı.
Cemiyetin camlarını kıran saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.