Elazığ'da Mutfak Tüpü Hırsızları Tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinden mutfak tüpü çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Ortaca köyündeki bir iş yerinden mutfak tüplerinin sürekli çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, iş yerinden 12 adet tüp daha çalan E.B., Y.E. ve U.D.'yi suçüstü yakaladı. Çalıntı tüpleri ele geçiren jandarma ekipleri, yaptığı soruşturmada çalınan tüpleri satın aldığı belirlenen 2 şüpheliyi de 'Hırsızlık malı satın alma' suçundan gözaltına aldı.



Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi. 'Hırsızlık malı satın alma' suçundan mahkemeye çıkan 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. E.B., Y.E. ve U.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ