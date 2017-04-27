Ekonomik Güven Endeksi Nisan'da Yüzde 3,6 Arttı

Ekonomik güven endeksi 99,5 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 96 değerinden 99,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel kesim güven endeksini 2007 Ocak - 2017 Mart dönemi için 2017 Nisan ayında revize etti. Buna bağlı olarak aynı dönem için ekonomik güven endeksi de revize edildi.



Nisan ayında tüketici güven endeksi 71,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,6 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 99,9 değerine yükseldi. Nisan ayında inşaat sektörü güven endeksi 85,7 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,3 değerine geriledi. - İSTANBUL