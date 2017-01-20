Yalova'da Yarıyıl Tatili

Yalova il Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, 2016-2017 eğitim-öğretim birinci yarıyılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı.



Turan, mesajında, geleceğin kalitesinin eğitiminin kalitesine bağlı olduğuna inanan toplumların geleceğe güvenle ve güçlü bakabildiğini belirtti.



Öğrencilere huzur dolu bir tatil geçirmelerini dileyen Turan, şunları kaydetti:



"Bunun için eğitim yöneticileri, öğretmenler ve veliler olarak yeni nesillerin gerekli bilgi ve beceriyle donanmış olarak hayata atılması için aramızdaki diyaloğu ve işbirliğini sürekli dinamik tutmalıyız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelecek geçmiş üzerine kurulur. Bu vesileyle öğrencilerimizin ikinci döneme daha dinamik başlayacağına ve gelecekteki hedefleri için daha azimli ve kararlı olacaklarına inanıyorum."



Öğrenci ve velilerine de tavsiyelerde bulunan Turan, şöyle devam etti:



"Karnelerdeki notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, inancınızı ve kendinize olan güveninizi dinamik tutarak iyi bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum. Yarıyıl tatilinizi bir boşluk olarak değil aksine eksiklerinizi tamamlayıcı ve kitap okuyarak faydalı bilgiler edineceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirmelisiniz. Çocuklarımızı sadece dönem veya yıl sonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Bunları çocuklarınıza yansıtmadan nedenleri üzerinde kendimizi sorgulayarak, çocuklarımızı sistemli ve düzenli çalışmalara yönlendirerek başarıyı daha üst noktalara taşımaya çalışmalısınız."