Eğitim Kurumlarından Belediyeye Teşekkür Ziyareti

Bursa'nın Karcabey Belediyesi'nin eğitim kurumlarına desteği sürüyor.



Şehit Bahadır Tayfur ve İMKB Lisesi idarecileri ve okul aile birliği yöneticileri, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret ederek, belediyenin okullarına yönelik gerçekleştirdiği hizmetler için teşekkür etti. Okullarındaki eksiklere belediyenin el tarak, kısa sürede ihtiyaçlarını çözüme kavuşturduğunu söyleyen eğitimciler, Başkan Özkan'a plaket takdim etti.



"Geleceğimizi teslim edeceğimiz nesillerin her konuda donanımlı olmalarına büyük önem veriyoruz" diyen Ali Özkan, eğitim ve öğretim kurumlarına verdikleri desteğe devam edeceklerini söyledi. - BURSA