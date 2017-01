Edirne Valisi Özdemir Açıklaması

Kars'ta başladığı valilik görevine Edirne'de devam eden Günay Özdemir, "Bir serhattan diğer serhat kentine vali olmak benim için önemli bir duygu." dedi.



Vali Özdemir, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde göreve başladığı Kars'ın Selçuklu, şuan görevde bulunduğu Edirne'nin ise Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan kadim kentlerden olduğunu söyledi.



"Türkiye'nin her tarafı çok güzel ve her yerinde yapılacak güzel işler var, bir serhattan diğer serhat kentine vali olmak benimi için önemli bir duygu" diyen Özdemir serhat kentlerinin tarihte hep önemli olduğunu belirtti.



Kars Malazgirtten önce fethedildi



Malazgirt Meydan Muharebesi öncesi fethedilen Kars'ın önemli bir serhat kenti olduğunu aktaran Özdemir, vali olarak ilk görev yaptığı Kars ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Kars Anadolu'ya Türklerin ilk girdiği yer, yani Malazgirt'ten önce Kars'ın fethedildiğini görüyoruz. İlk medeniyet, şehirleşme anlamında Ani kentinde görülüyor. Kars'ta farklı inanç ve kültürler ortak bir yaşama biçimi oluşturduğu bir medeniyet var. Anadolu'daki Türklerin ilk camisi Kars'ta, diğer inançların mabetleri orada. Bu da medeniyetimizin Selçuklu'dan bu yana inanç hürriyetine her zaman önem verdiğini gösteriyor."



Edirne'nin de kadim medeniyetlerin bakiyesini taşıyan önemli bir serhat kenti olduğunu anımsatan Vali Özdemir, Edirne'yi İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu yer olarak tanımladı.



Vali Özdemir, Edirne'de kurulan barış ve huzur ile farklılıkların bir arada yaşama iradesi İstanbul'un fethi ile dünyaya yayıldığını bunun yansımalarının günümüzde de kentte görüldüğünün altını çizdi.



Hızlı tren gelecek



Kars'ın İpek Yolu'nun Anadolu'daki başlangıcı Edirne'nin de İpek Yolu'nun Anadolu'dan çıkışı olduğunu, her iki kentin de turizm anlamında daha fazla yol alması gerektiğini ifade eden Vali Özdemir, şunları kaydetti:



"Kars'taki hizmetlerimize Edirne'de de devam edeceğiz, birbirine benzeyen iki şehir, iki serhat şehri. Edirne'den Kars'a deyimindeki iki güzel şehir bir anlamda.Turizm konseyini Edirne'de de toplayacağız. Edirne'nin ciddi bir turizm potansiyeli var ancak bu potansiyeli nasıl kullanacağına ilişkin bir karışıklık ve karmaşa var. Tüm bu karmaşıklığı bütün paydaşlarla, halka birlikte planlı şekilde aşacağız. Edirne 2020 yılında hızlı tren Edirne'ye gelecek. Biz bu tarihe alt yapı, hizmet sektörümüzle hazır olmamız gerek.



İstanbul - Edirne arası hızlı trenle 45 dakikaya inecek. Günü birlik ziyaretler artacak, bu misafirlere sunacak imkanların alt yapısını sunmamız gerekecek eğer sunulmazsa Edirne hızlı trenden yararlanamaz özetle Edirne treni kaçırmamalı.



Vali Özdemir



"Denizli'nin Çal ilçesinde doğan Vali Özdemir, ilk ve orta öğrenimi sonrası Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Mesleğe 1988 yılında Afyonkarahisar kaymakam adayı olarak başladı.



Evciler (Afyonkarahisar), Hozat (Tunceli), Yenipazar (Aydın), Keskin (Kırıkkale), Suşehri (Sivas), Simav (Kütahya) kaymakamlıkları sonrası Kütahya vali yardımcılığına atandı. Balıkesir ve İstanbul'da da vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Özdemir, 23 Mayıs 2014'te Kars Valisi oldu.



Kars'ta 2 yıl görev yapan Özdemir, 1 Haziran 2016 tarihinde Edirne valiliğine atandı.