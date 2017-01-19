Edirne'de Okul Sporları Müsabakaları

Edirne'de, Okul Sporları Voleybol Gençler Erkek A İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.





Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan final müsabakalarında Edirne Lisesi birinci, 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Uzunköprü TEV Orhan Çetin Fen Lisesi üçüncü ve Keşan Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi de dördüncü oldu.





Öte yandan, Okullar Sporları Basketbol Küçük Erkekler Müsabakaları da tamamlandı.





Edirne Özel Bahcesehir Ortaokulu birinci, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ikinci, Alper Yazoglu Ortaokulu üçüncü ve Keşan Özel Bahcesehir Ortaokulu da dördüncü oldu.