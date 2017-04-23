Edirne'de Minik Mehteranlara Yoğun İlgi
- Edirne'de minik mehteranlara yoğun ilgiEDİRNE - Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokul öğrencilerinden oluşan mehteran takımının gösterileri izleyenleri mest etti.
- Edirne'de minik mehteranlara yoğun ilgi
EDİRNE - Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokul öğrencilerinden oluşan mehteran takımının gösterileri izleyenleri mest etti.
Saraçlar Caddesi'nde kurulan platformda gösterilerini sergileyen Meriç İlkokulu öğrencileri, performansı ve kıyafetleriyle izleyenlerden tam not aldı. 20 kişiden oluşan minik mehteran takımı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel olarak hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97 yıl kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla program devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, yaptığı konuşmada, "Özgürlük ilk, çocukların minicik yüreğine doğar. Sevgi tomurcukları, gülücükleriyle yayılır tüm dünyaya. Bedenleri küçük olsa da, geleceğimizi aydınlatan hayalleri uçsuz bucaksızdır onların. Masumiyetin sembolü ve yaşamın sırrı yavrularımızın bir gülüşüne dünyalar değişilmez. Baharı müjdeleyen cemreler gibi, heyecanla geleceğe yürüyen güneşimizdir çocuklar" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu il genelinde gerçekleştirilen resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, ödülleri verilirken Saraçlar Caddesi'nde kurulan platformda öğrencilerin gösterileri sergilendi. Minik mehteranın gösterisi izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.