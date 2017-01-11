Edirne'de kar etkisini arttırdı (2)



KAR KALINLIĞI 1O SANTİMİ BULDU



Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı aralıkla sürdü. Gece yarısı kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kentte, 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolda aşırı yağış ve tipi nedeniyle kar birikti. Bu nedeniyle Edirne Emniyet Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden bir süreliğine TIR göndermemelerini istedi. Edirne'nin Havsa İlçesi'nde 5 TIR aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne-İstanbul karayolu 3 saatliğine trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.



TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DE TATİL ETTİ



Edirne Valiliği'nin ardından Trakya Üniversitesi de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 11 Ocak 2017 tarihi itibari ile bir gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de bir gün idari izinli sayılacaktır denildi.



KAR TEKİRDAĞ'DA DA ETKİLİ OLDU



Tekirdağ'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar, akşam üzeri etkisini artırdı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti. Ekipler, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi girişinde mahsur kalan bir ambulans ve üç otomobili çekerek kurtardı. Şehir merkezi, çevre yolu ve D-110 karayolu Malkara istikametinde kar yağışı etkili olurken, trafik ekipleri Malkara istikametindeki Bağlar rampasına zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde ve önemli arterlerde tuzlama çalışması yaptı.