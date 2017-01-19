Edirne'de Cezaevi Firarisi Tutuklandı

Edirne'de işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında cezaevinden firar eden G.T'nin (25) birçok işyerinden hırsızlık yaptığını tespit etti.



Ekipler düzenledikleri operasyonda G.T'yi, Nişancı Paşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.



Evde yapılan aramada, çalıntı olduğu tahmin edilen ocak, duş setleri, ısıtıcılar, nalburiye ve tuhafiye malzemeleri, projeksiyon cihazı, giyecek ve gıda malzemeleri bulundu.



Emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getiren G.T çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.