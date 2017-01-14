Edirne Belediyesinden Tır Şoförlerine Kumanya Desteği

Edirne Belediyesi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 4 gündür çıkış yapmak isteyen ve 24 kilometre kuyruk oluşturan tır şoförlerine kumanya yardımında bulundu.



Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan tır alımlarının tedbir amaçlı olarak sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu 24 kilometreyi aştı.



Edirne Belediyesi duyarsız kalmadı



Edirne Belediyesi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 4 gündür çıkış yapmak isteyen ve 24 kilometre kuyruk oluşturan tırcılara kumanya yardımında bulundu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, yaklaşık bin 500 kişilik kumanya hazırladıklarını dile getirerek, "Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla, zor koşullar altında görevini yapmakta olan şoförlerimize yardım etmeye devam ediyoruz" dedi.



Tır şoförleri de uzun bekleme sürelerinde ve zor iklim şartlarında kendilerine destek için yanlarında olan Edirne Belediyesine yardımlarından dolayı teşekkür etti. - EDİRNE