Edikab Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) nisan ayı olağan toplantısında, bir yıl boyunca görev yapacak encümen ile plan bütçe komisyonu üyeleri belirlendi.



Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Edirne Belediye Başkanı ve EDİKAB Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıda, 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2016 yılı faaliyet raporu ve 2016 yılı kesin hesabının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği EDİKAB nisan ayı olağan toplantısında bir yıl boyunca görev yapacak encümen üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi.



Gizli yapılan oylamanın sonucunda EDİKAB encümen üyeliğine Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve EDİKAB üyesi Refik Şahin seçildi.



Açık oylamayla yapılan oylamada ise EDİKAB Plan Bütçe Komisyonuna Cüneyt Acar, Aydın Koruyan, Necmettin Fidan, Ertan Alada ve Mehmet Uzun seçildi.