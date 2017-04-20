Ebru Gündeş, İsyan Şarkısını Öyle Bir Söyledi ki Adeta Reza Zerrab'a İsyan Etti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Halil Sezai ile birlikte sahne aldığı eski bir konserinden video paylaştı. Bir dönem fenomen hale gelen 'İsyan' şarkısını seslendiren ikili dinleyenleri adeta mest etti. Gündeş, şarkıyı öyle içten söyledi ki akıllara "Amerika'da tutuklu bulunan eşi Reza Zerrab'a mı isyan ediyor" sorusu geldi.

"GİTTİN YA KAFAM HEP DUMAN"

Halil Sezai'nin isyan şarkısı, Ebru Gündeş'in duygularına resmen tercüman oldu. İkili şarkıyı söylerken Gündeş, şarkının nakarat kısmında "gittin ya kafam hep duman" kısmını öyle bir söyledi ki adeta Reza Zerrab'ın gidişine, tutuklu bulunuşuna isyan etti.