Ebru Atölyesi'nde "Ebru Sanat"ı yaparak hem rahatlayın hem de sanatınızı ortaya koyun.



"Osmanlı imparatorluğu zamanında kitap kapakları ve iç kısımlarını süslemek amaçlı doğmuş süsleme sanatıdır. Su ve boyanın yarattığı harika bir kağıt sanatıdır. Ebru atölyesi çalışmamızda katılımcılarımız serbest ebru şekillendirmeleri yapacaklardır.



Workshop çalışmamıza katılmak için herhangi bir deneyim aranmamaktadır.



Çalışmada ebru sanatı tekniği ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Müzik eşliğinde yaptığınız ebru çalışmasıyla günlük yaşamın tüm stresinden arınacaksınız."



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 14.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Ebru Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır