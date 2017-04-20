Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.





Yüksel mesajında, çocukların hayata adım atarken ilk ellerinden tutan kişilerin ebeler olduğunu belirtti.



Anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesinde sağlık hizmetleri ekibinin önemli bir parçası olan ebelerin büyük yeri olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:



"Ebelik mesleği sadece doğum yaptıran değil ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi ve doğum sonrası hizmetleri veren, 0-6 yaş grubu çocuk beslenmesi ve aşı takibini yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunmayla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi verir. Ebeler ayrıca doğum, ölüm istatistik verileri toplayan, meslek mensubu olarak toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını sağlamada büyük önem taşımaktadır. İnsanlığın varoluşuyla başlayan ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir. Bu vesileyle ilçemizde ve vatanımızın her bir köşesinde fedakarlık örneği sergileyerek görevlerini yerine getiren her bir çalışanımızın Ebeler Haftasını canı gönülden kutlar, gayretli ve başarılı çalışmalarının devamını temenni ederim."