Ebedi Barış

Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Ebedi Barış" tiyatro oyunu, Entropi Sahne'de.

Ebedi Barış

Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Ebedi Barış" tiyatro oyunu,  Entropi Sahne'de...

Yazan: Juan Mayorga

Çeviren: Canan Şahin

Yöneten: Yunus Emre Bozdoğan

Dekor & Kostüm: Ali Cem Köroğlu

Müzik: Fatih Veli Ölmez

Oynayanlar: Rüçhan Çalışkur, Burak Demir, Serdar Yeğin, Olgun Toker, Baran Güler

Sanat Yönetmeni: Yurdaer Okur

Sinopsis

Bilinmeyen bir yerde üç farklı cinsten köpek değerli beyaz tasmayı elde ederek anti-terör uzmanı olmak için mücadele ederler. Peş peşe maruz kaldıkları testler günümüzün en dikkat çekici etik ve politik çelişkilerini ortaya çıkarır.

Günümüzün en önemli çağdaş yazarlarından Juan Mayorga'nın, Immanuel Kant'ın aynı adlı denemesinden esinlenerek yazdığı bol ödüllü oyunu 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne'de yapıyor.

Kaynak: Etkinlik.io

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