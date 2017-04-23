E.b.b. - 24 Nisan Konseri
Feniks Oda Müziği GrubuYuri SEMENOV (Viyolonsel)Alexander MEKAEV (Piyano)S. PROKOFIEVViyolonsel ve Piyano için Sonat Op.119D. SHOSTAKOVICHPiyano için 3 Fantastik Dans Op.
Feniks Oda Müziği Grubu
Yuri SEMENOV (Viyolonsel)
Alexander MEKAEV (Piyano)
S. PROKOFIEV
Viyolonsel ve Piyano için Sonat Op.119
D. SHOSTAKOVICH
Piyano için 3 Fantastik Dans Op.1
Viyolonsel ve Piyano için 3 Parça
9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Merkez
Mekan : Ergin Orbey Sahnesi
Mekan Adresi : Büyükşehir Sanat Merkezi İki Eylül Cad.
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00
Kategori : E.B.B. - 24 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io