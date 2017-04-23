E.b.b. - 24 Nisan Konseri

Feniks Oda Müziği GrubuYuri SEMENOV (Viyolonsel)Alexander MEKAEV (Piyano)S. PROKOFIEVViyolonsel ve Piyano için Sonat Op.119D. SHOSTAKOVICHPiyano için 3 Fantastik Dans Op.

E.b.b. - 24 Nisan Konseri

Feniks Oda Müziği Grubu

Yuri SEMENOV (Viyolonsel)

Alexander MEKAEV (Piyano)

S. PROKOFIEV

Viyolonsel ve Piyano için Sonat Op.119

D. SHOSTAKOVICH

Piyano için 3 Fantastik Dans Op.1

Viyolonsel ve Piyano için 3 Parça

9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur


Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Merkez

Mekan : Ergin Orbey Sahnesi

Mekan Adresi : Büyükşehir Sanat Merkezi İki Eylül Cad.

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00

Kategori : E.B.B. - 24 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Ergin Orbey, Eskişehir, 24 Nisan, Konser, Eylül, Hayır