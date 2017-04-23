Feniks Oda Müziği Grubu



Yuri SEMENOV (Viyolonsel)



Alexander MEKAEV (Piyano)



S. PROKOFIEV



Viyolonsel ve Piyano için Sonat Op.119



D. SHOSTAKOVICH



Piyano için 3 Fantastik Dans Op.1



Viyolonsel ve Piyano için 3 Parça



9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur





Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Merkez



Mekan : Ergin Orbey Sahnesi



Mekan Adresi : Büyükşehir Sanat Merkezi İki Eylül Cad.



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00



Kategori : E.B.B. - 24 Nisan Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır