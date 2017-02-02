Düzeltme) Tötm Başhekimi Parlakpınar Külliyedeki Ödül Törenine Katıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ödül törenine katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzeltme) Tötm Başhekimi Parlakpınar Külliyedeki Ödül Törenine Katıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ödül törenine katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve üstün bilimsel başarıların ödüllendirildiği 'TÜBA Ödülleri Töreni'ne TÜBA üyesi olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektiren Parlakpınar, hastanenin durumu hakkında da Erdoğan'ı bilgilendirdi. - MALATYA

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