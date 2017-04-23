Düzce'de Çocukların Gösterileri Büyük İlgi Gördü

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Spor salonunda çocukların gösterisi büyük ilgi gördü.



Düzce'de hava muhalefeti nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Yenikent Spor Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenlerde İşitme engelli öğrencilerde işaret diliyle İstiklal Marşını okudu. Sonrasında Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş töreni katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladılar.



Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit törende 23 Nisanın tarihi ve ifade ettiği değerler hakkında bir konuşma yaptı. Yiğit, "Hiç kuşku yok ki birinci meclis zafer yolunda ilerleyen Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının güçlü bir Türkiye kurma isteğinin sonucudur. Milletimiz Atatürk'ün öncülüğünde hak ettiği yüksek seviyeye ulaşabilmek için elinden gelen gayreti göstermiş sonsuza kadar varlığını sürdürebilmek için güçlü ve ortak bir irade ortaya koymayı başarmış bir millettir. Bu sayede ülkemiz insan haklarından adalete, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş, alt yapıdan sanayiye, tarımdan hizmet sektörüne, ulaşımdan erişime kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Her geçen gün daha iyiye daha güzele doğru kararlı adımlarla yürüyen ülkemiz çağın gereklerine uygun büyük atılımlarla Türk milleti yükselmeyi başarabilmiştir" dedi.



Konuşmaların ardından öğrenciler günlerce hazırladıkları gösterilerini sundular. Gösteriler izlayanlar tarafından büyük alkış aldı.



Gösterilerin ardından tören sona erdi. - DÜZCE